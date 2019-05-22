شرطي يعثر للمرة الثانية على مقتنيات أثرية من العصور الوسطى برومانيا

عثر رجل شرطة في مقاطعة بيهور شمال غرب رومانيا على 64 عملة رومانية من الفضة وقطع من السيراميك وخواتم برونزية من العصور الوسطى يرجع تاريخها إلى ألفي عام مضت، وسلم المقتنيات إلى متحف أوراديا عاصمة الإقليم.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن هذه هي المرة الثانية التي يعثر فيها هذا الشرطي على مقتنيات ويسلمها إلى المتحف، ففي أكتوبر الماضي عثر على 379 قطعة دينارات فضية يرجع تاريخها إلى القرنين الثاني - الأول قبل الميلاد وصدرت في عهد عدد من القياصرة منهم يوليوس قيصر.

وأشار الموقع إلى أن الشرطي، الذي يستمتع بالبحث عن الآثار التاريخية في وقت فراغه، عثر على القطع النقدية بمساعدة جهاز الكشف عن المعادن، ولم يتم دفن بعض العملات المعدنية عميقا، بينما اضطر للحفر لحوالي 40 سنتيمترا للوصول للبعض الآخر.