أبو ظبي: أكاديمية الشعر تصدر «الموسوعة العلمية للشعر النبطي» في 7 أجزاء

صدرت عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، 7 أجزاء من "الموسوعة العلمية للشعر النبطي"، تأليف الدكتور غسان الحسن، صدر الجزء الأول في 2018 وتناول نشأة الشعر النبطي، تعريفه، تسميته، موقعه.

كما أشار إلى سيرة بني هلال في رحلتهم من بلاد المشرق إلى بلاد المغرب العربي، في حين صدرت الأجزاء الستة الأخرى في الثلث الأول من السنة الجارية 2019م، وهي تتمحور حول أوزان الشعر النبطي.

وتناول الجزء الثاني ثلاثة محاور، الأول بعنوان "مدخل إلى موسيقى أوزان الشعر النبطي"، والثاني "عروض الشعر النبطي"، وتركّز المحور الثالث على "أوزان مفاعيلن" بتفصيلاتها ومواقعها بتكرارات وتشكيلاتها المختلفة، وهو المنهج نفسه الذي اتخذه المؤلف في سائرالأجزاء الستة خلال تحليله الموسيقي للتفعيلات الأخرى "أوزان فاعلاتن" ج3، "أوزان مستفعلن وتكراراتها" ج4، "أوزان مستفعلن وشريكاتها" ج5، "أوزان فاعلن" ج6، ودرس المؤلف في الجزء السابع بقية التفعيلات وهي "فعولن، مفعولات، متفاعلن، مفاعلتن".

وتتبع المؤلف في الأجزاء الستة تطور الأوزان الشعرية النبطية منذ نشأتها إلى أن تفرّعت وانتشرت على يد الشعراء النبطيين في البوادي العربية، وشرح بالتفصيل جميع التفعيلات المعروفة من خلال التحليل العروضي مستشهدا في كل خطوة تحليلية أو استنتاج بما يؤيدها من الشعر النبطي قديمه وحديثه.

وزخرت الموسوعة بعدد كبير من المصطلحات الفنية البلاغية والعروضية وبمعلومات ضافية عن اللهجات البدوية، وهي بذلك تعتبر مرجعا تثقيفيا وتعليميا أساسيا لكل شاعر مبتدئ أو دارس يرغب في التخصص.

وتأتي هذه الموسوعة استكمالا وتفصيلا علميا لكتاب سابق وفريد في مبحثه للمؤلف في منتصف الثمانينات يحمل عنوان "الشعر النبطي في منطقة الخليج والجزيرة العربية" في جزأين.