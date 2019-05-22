اليونان: اعتراض عشرات المهاجرين في بحر إيجة

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن شرطة المطار اعترضت عشرة مهاجرين في بداية الموسم السياحي في اليونان في جزيرتي سانتوريني وكوس.

وذكرت الشرطة اليونانية في بيان إن هؤلاء المهاجرين كانوا يأملون في السفر إلى بلجيكا وفرنسا والنمسا وإسبانيا بجوازات سفر مزورة.

وبالإضافة إلى ذلك، انطلق 160 مهاجرا من تركيا متجهين إلى اليونان بين أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء، حسبما قال خفر السواحل اليوناني. وتم احتجاز 90 منهم قبالة سواحل جزر ساموس وأجاثونيسي وفارماكونيسي و70 آخرين قبالة ليسبوس.

ومع ذلك، فإن الأرقام أقل بكثير مما كانت عليه في أوج أزمة الهجرة الأوروبية عام 2015، حسبما ذكرت مصادر من خفر السواحل أمس الأول الاثنين.

وفي ذلك الوقت، كانت هناك أيام عبر فيها 7000 مهاجر من تركيا في يوم واحد.

وتتعامل مراكز تسجيل المهاجرين في جزيرتي ليسبوس وساموس مع أعداد تفوق طاقة استيعابها.

ومن أجل تخفيف الوضع، تنظم الحكومة عمليات نقل منتظمة للمهاجرين إلى البر الرئيسي، مع التركيز على الأسر والأطفال والنساء. ولدى هؤلاء الأشخاص فرص جيدة في الحصول على حق اللجوء وفقا لمصادر وزارة الهجرة في مدينة بيرايوس الساحلية.