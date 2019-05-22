مراسلون بلا حدود تدعو الأمم المتحدة إلى السماح لصحفيي تايوان بتغطية مؤتمر للصحة العالمية

دعت منظمة مراسلين بلا حدود الأمم المتحدة إلى التراجع عن قرار يمنع الصحفيين التايوانيين من حضور المؤتمر السنوي لمنظمة الصحة العالمية في سويسرا.

وقالت المنظمة في منشور عبر فيسبوك وتويتر ليلة الأربعاء: "تأسف (منظمة) مراسلين بلا حدود على أن الضغط الصيني أدى مجددا، إلى منع صحفيين وإعلاميين تايوانيين من حضور المؤتمر"، ودعت الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها.

وتستمر فعاليات تجمع الصحة العالمي الثاني والسبعين الذي افتتح أعماله في جنيف يوم الاثنين، حتى 28 مايو.

وقال هو يوان هوي، رئيس رابطة "كواليتي نيوز ديفيلوبمنت أسوسيشن" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ليس من الضروري أن تخشى منظمة الصحة العالمية الصحفيين التايوانيين، بدلا من ذلك، كان ينبغي أن ترحب بالصحفيين الذين يساعدون في نشر المعلومات الأساسية عن الأدوية الأساسية والصحة".

وهذه هى السنة الثالثة على التوالي التي لم تتم فيها دعوة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، لحضور الاجتماع السنوي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.