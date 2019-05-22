«CNN»: خطة لتطوير طائرة أمريكية للسفر من لندن إلى نيويورك في 90 دقيقة

قال موقع (CNN) الأمريكي، الثلاثاء، إن شركة "هيرموس كورب" للطيران، وهي شركة ناشئة أمريكية، كشفت عن خطط لتطوير طائرة تسير بسرعة 5 أضعاف سرعة الصوت، ستستطيع نقل الركاب بين نيويورك ولندن في 90 دقيقة أو أقل من ذلك.

وأوضحت الشركة أنها حصلت على تمويل من الممولين الأوائل للشركة والمستثمرين من القطاع الخاص؛ لتطوير طائرة ستنطلق بسرعة ماخ 5، أي أسرع من سرعة الصوت بـ5 مرات، لافتًا الى أنه في حال نجاح المشروع؛ فقد يحدث ثورة في الرحلات الجوية التجارية عبر المحيط الأطلسي، فمثلًا يستغرق السفر الجوي بين لندن ونيويورك أكثر من 7 ساعات.

ويأمل المطورون أن تكون الطائرة قادرة على بلوغ 4600 ميل، مع سرعة طيران تبلغ 3300 ميل في الساعة.

يقول بيبليكا، الشريك المؤسس للشركة ومديرها التنفيذي: "لقد انطلقنا في رحلة لإحداث ثورة في البنية التحتية للنقل العالمية من خلال زيادة جذرية في سرعة السفر لمسافات طويلة".

يذكر أنه من بين مؤسسي الشركة 4 موظفين سابقين كانوا في شركة "Space X" الأمريكية للفضاء، وعملوا جميعهم على تطوير طائرة صاروخية تفوق سرعة الصوت، بالإضافة لطائرة "X-Air"، وهي أحدث طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

لكن يحذر أبدي بروس، وهو كبير المحاضرين في قسم الملاحة الجوية في جامعة إمبريال كوليدج في لندن، من هذا المشروع، فيقول: "التحدي الأكبر لرحلة تفوق سرعة الصوت هو الدفع بالإضافة للعديد من الصعوبات الأخرى التي تواجه الطيران بشكل روتيني"، موضحًا أن القضية الأكبر هي المشكلة المالية وربما البيئية حيث أن الطيران بهذه السرعة سيحرق كمية هائلة من الوقود.

وقال مؤسس هيرميس المشارك إن طائرة الركاب ستستغرق عقدًا من الزمن لتطويرها، موضحًا أن التحدي الرئيس يكمن في دمج التقنيات الأساسية واختبارها معًا، معبرًا: "من الصعب حقًا إعادة إنشاء بيئة مناسبة لطائرات الماخ 5 لكن علينا أن نبني الكثير من الأجهزة ونشغلها مبكرا حتى نتمكن من التعلم منها"، وأضاف أن التذاكر ستتكلف حوالي 3000 دولار للتذكرة في اتجاه واحد بين نيويورك ولندن.