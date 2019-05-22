شركة «برايم واجون» تبيع 2% من أسهم «أستون مارتن»

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء، أن شركة "برايم واجون"، عضو ثاني أكبر مجموعة مساهمة في شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية "أستون مارتن"، باعت خلال الأسبوع الماضي 2% من أسهم الأخيرة.

وبحسب بيانات سوق المال البريطانية، فإن شركة "برايم واجون" وهي عضو تحالف شركات "كونسورتيوم" كويتي وتمتلك حوالي ثلث أسهم "أستون مارتن"، باعت أكثر من 4 ملايين سهم من أسهم الأخيرة بسعر 800 بنس للسهم الواحد، وهو ما يقل عن نصف سعر سهم "أستون مارتن" لدى طرحه للاكتتاب العام في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأشارت وكالة أنباء "بلومبرج" إلى أن هذه الصفقة تأتي في أعقاب إعلان "برايم واجون" في ديسمبر الماضي تعهدها بالحصول على 7ر6 مليون سهم في "أستون مارتن" كجزء من خطة تمويل أوسع للمستثمر. لذلك من المتوقع أن يتم استخدام حصيلة بيع 2% من أسهم "أستون مارتن" لسداد ديون مرتبطة بصفقة كانون أول/ديسمبر الماضي.

يذكر أن سعر سهم "أستون مارتن" تراجع إلى أقل من نصفه عند الطرح العام الأولي للسهم في 3 تشرين أول/أكتوبر الماضي، مع تراجع ثقة المستهلكين في بريطانيا على خلفية الغموض الذي يحيط بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تراجع الطلب على السيارات، سواء دخل بريطانيا أو خارجها في باقي أسواق أوروبا.

وكانت أرباح "أستون مارتن" تراجعت خلال الربع الأول، بسبب زيادة الإنفاق على الطرز الجديدة. كما ضخت الشركة المزيد من السيولة النقدية لزيادة قدرات خطوط إنتاجها حتى تتمكن من ملاحقة شركة صناعة السيارات فائقة السرعة الإيطالية "فيراري" من خلال أنتاج سيارات ذات قيمة أعلى.

وجمعت "أستون مارتن"أكثر من مليار جنيه إسترليني (27ر1 مليار دولار) من خلال الطرح العام الأولي لجزء من حصة المساهمين "إنفست إنداستريال أدفايزورس" الإيطالية والكونسورتيوم الكويتي.