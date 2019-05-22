الأربعاء 22 مايو 2019 12:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟
النتـائـج تصويت

الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: لن نخوض حربا مباشرة أو عبر وكلاء مع أمريكا

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 22 مايو 2019 - 11:38 ص | آخر تحديث : الأربعاء 22 مايو 2019 - 11:38 ص

نفى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، ما تردد حول اعتزام بلاده خوض حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الأربعاء، إن بلاده لن تخوض حربًا مباشرة أو عبر وكلاء مع الولايات المتحدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك