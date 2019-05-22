الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: لن نخوض حربا مباشرة أو عبر وكلاء مع أمريكا

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نفى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، ما تردد حول اعتزام بلاده خوض حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.وقال حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الأربعاء، إن بلاده لن تخوض حربًا مباشرة أو عبر وكلاء مع الولايات المتحدة.