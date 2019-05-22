الإمارات ترحب بانضمام دول للتحقيقات في عمليات تخريبية استهدفت ناقلات بالقرب من مياهها الإقليمية

رحبت الإمارات "بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية، التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات و السعودية و النرويج بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الاسبوع الماضي".

وقالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي بالإمارات، في بيان اليوم الأربعاء، إن "حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود، يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة ، وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق".

وأضافت الوزارة أن "التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية و حركة التجارة الدولية و سلامة إمدادات الطاقة ".

وأكدت أنه مع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه و يستغرق ما يلزم من الوقت.