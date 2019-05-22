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الإمارات ترحب بانضمام دول للتحقيقات في عمليات تخريبية استهدفت ناقلات بالقرب من مياهها الإقليمية

أبوظبي - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 22 مايو 2019 - 3:54 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 مايو 2019 - 3:54 م

رحبت الإمارات "بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية، التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات و السعودية و النرويج بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الاسبوع الماضي".

وقالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي بالإمارات، في بيان اليوم الأربعاء، إن "حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود، يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة ، وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق".

وأضافت الوزارة أن "التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية و حركة التجارة الدولية و سلامة إمدادات الطاقة ".

وأكدت أنه مع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه و يستغرق ما يلزم من الوقت.


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