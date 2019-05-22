منظمة الدول الأمريكية تدعو نيكاراجوا إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين

دعت منظمة الدول الأمريكية، الثلاثاء، نيكاراجوا إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون شروط، والسماح بالمظاهرات السلمية والسعي إلى حل بعيدا عن العنف للأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.

وقال المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية في قرار تمت الموافقة عليه في واشنطن إن المنظمة قلقة حيال "تدهور المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في نيكاراجوا".

وكانت الحكومة أطلقت سراح 100 شخص شاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة من سجن ووضعتهم قيد الإقامة الجبرية يوم الاثنين.

وأطلقت الحكومة سراح أكثر من 350 شخصا منذ فبراير، إلا أن المعارضة هددت بإنهاء المفاوضات تماما ما لم تطلق السلطات سراح من تعتبرهم المعارضة سجناء سياسيين.

ولم يتضح كم عدد الأشخاص الذين ما زالوا في السجون. وتقول المعارضة إن نحو 800 شخص قد تم اعتقالهم منذ أن أثارت المظاهرات المناهضة للحكومة موجة من مظاهرات إضافية وقمع مكثف في أبريل 2018.

ودعت منظمة الدول الأمريكية الحكومة إلى إطلاق سراح السجناء بحلول 18 يونيو، ووافقت على التوسط في محادثات بين الحكومة والمعارضة.

وتقول لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إن الأزمة أودت بحياة أكثر من 300 شخص ، بينما قدرت الحكومة عدد القتلى بـ 199.