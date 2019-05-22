محكمة الاتحاد الأوروبي العامة ترفض دعوى من 10 عائلات تتعلق بالمناخ

قال متحدث باسم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن المحكمة رفضت قضية تتعلق بالمناخ رفعتها ضد مؤسسات الاتحاد الأوروبي 10 عائلات في أوروبا ومناطق أخرى من العالم.



ورفعت العائلات دعوى لدى المحكمة ضد المجلس الأوروبي -الذي يمثل الدول الـ28 الأعضاء في التكتل- وضد البرلمان الأوروبي للمطالبة بمزيد من الإجراءات لمكافحة تغير المناخ، بحجة أن تغير المناخ يهدد حقوقهم الأساسية.



وتبنى الاتحاد الأوروبي هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% على الأقل مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030 .



وتقول العائلات، وهي من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ورومانيا وكينيا وفيجي، إن هذا لا يكفي.



إلا أن المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، قالت إنه: "يحتمل أن يتأثر كل فرد بشكل أو بآخر بتغير المناخ"، وبالتالي فإن أصحاب الشكوى لم يتعرضوا للأذى بأي شكل يميز بينهم وبين غيرهم.



وتعتزم العائلات استئناف الدعوى أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وفقا منظمة حملة شبكة العمل المناخي (CAN).



ونقلت المنظمة عن جيورجيو إلتر، وهو أحد مزارعى المناطق الجبلية الإيطاليين وضالع في القضية، القول: "نحن لا نطلب المال أو التعويض. نريد إجراءات مناخية عاجلة ومتزايدة ... أنا قلق بشأن مستقبل بناتي".



وتدير العائلة الألمانية المشاركة في رفع الدعوى فندقا ومطعما في جزيرة لانجيوج في بحر الشمال، حيث عاشت لأربعة أجيال. وتقول إن الخطر يتهدد منزلها ومصادر رزقها بسبب تغير المناخ.