تحطم طائرة باكستانية على متنها 91 شخصا أثناء هبوطها في مطار كراتشي

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أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل مساء السبت، بتحطم طائرة باكستانية على متنها 91 شخصًا.
وأضافت أن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها في مطار كراتشي.