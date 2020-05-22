 تحطم طائرة باكستانية على متنها 91 شخصا أثناء هبوطها في مطار كراتشي - بوابة الشروق
الجمعة 22 مايو 2020 1:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

تحطم طائرة باكستانية على متنها 91 شخصا أثناء هبوطها في مطار كراتشي

تحطم طائرة - صورة أرشيفية
تحطم طائرة - صورة أرشيفية
هدى أمين
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 12:53 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 12:53 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل مساء السبت، بتحطم طائرة باكستانية على متنها 91 شخصًا.

وأضافت أن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها في مطار كراتشي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك