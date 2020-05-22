تحطم طائرة باكستانية على متنها 91 شخصا أثناء هبوطها في مطار كراتشي

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أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل مساء السبت، بتحطم طائرة باكستانية على متنها 91 شخصًا.

وأضافت أن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها في مطار كراتشي.