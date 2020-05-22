 بريطانيا تفرض الحجر الصحي 14 يوما على كل القادمين من الخارج - بوابة الشروق
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بريطانيا تفرض الحجر الصحي 14 يوما على كل القادمين من الخارج

وكالات:
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 8:24 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 8:24 م

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الجمعة، إن بريطانيا ستطبق الحجر الصحي لمدة 14 يوما على كل المسافرين القادمين من دول أخرى تقريبا اعتبارا من 8 يونيو، مع فرض غرامة قدرها 1000 جنيه استرليني (1218 دولارا) على من يخالف القواعد.

وقالت الحكومة إنه سيكون هناك بعض الاستثناءات، بما في ذلك عمال النقل البري والشحن، والمتخصصون الطبيون المسافرون للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد وأولئك القادمون من أيرلندا، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضافت باتيل، في المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة: "تجاوزنا الآن ذروة هذا الفيروس، يجب أن نتخذ خطوات للحماية من الحالات القادمة من الخارج التي تسبب عودة المرض القاتل".

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