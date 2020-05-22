توتر في هونج كونج على خلفية تشريع أمني صيني جديد

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تمر مدينة هونج كونج بجولة جديدة من التوتر على خلفية مضي الصين في تمرير مشروع قانون جديد خاص بالأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.

ونظمت مجموعة من المشرعين المعارضين، الجمعة، مظاهرة أثناء اجتماع الهيئة التشريعية المحلية في هونغ كونغ، وتم طرد بعضهم من القاعة.

في الوقت نفسه، أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات لتنظيم احتجاجات جديدة ضد الخطوة الصينية.

ونشرت وكالة "رويترز" صورا لعشرات المحتجين يتظاهرون أمام مقر مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم.

وشهدت هونج كونج منذ أوائل الصيف الماضي أكبر موجة مظاهرات واضطرابات اجتماعية منذ إعادة انضمامها إلى الصين عام 1997.