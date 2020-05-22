مسؤول: شركات أجنبية تعاقدت لتطوير أرصفة الموانيء العراقية

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كشف وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي، أن وزارته أبرمت عقودا مع شركات من جنسيات فرنسية وفلبينية وإيطالية لتطوير أرصفة وساحات الموانيء العراقية وزيادة طاقتها الاستيعابية جنوبي البلاد.

وقال وزير النقل لصحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة، اليوم الجمعة، إن لدينا "تعاقدات مع شركات فرنسية وفلبينية وإيطالية وأخرى عراقية لتطوير الأرصفة وساحات الموانيء العراقية لرفع الطاقة الاستيعابية مستقبلا".

وأضاف "أن حركة البضائع والإمدادات ما زالت تعمل حاليا بنسبة 50% بسبب الأوضاع الحالية من جراء الإنغلاق العالمي نتيجة جائحة كورونا".