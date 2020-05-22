 أمريكا تنكس أعلامها على مبانيها الفيدرالية ومعالمها الوطنية تكريما لضحايا كورونا - بوابة الشروق
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أمريكا تنكس أعلامها على مبانيها الفيدرالية ومعالمها الوطنية تكريما لضحايا كورونا

حسام عماد
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 1:23 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 1:23 ص

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يعلن عزمه تنكيس الأعلام تكريما لضحايا فيروس كورونا المستجد، وفق موقع «سي إن إن» الأمريكي.

وقال ترامب، في تدوينة على موقع «تويتر»: «سأنكس الأعلام على كل المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية لمدة ثلاثة أيام، تكريما لذكرى الأمريكية الذين فقدوا أرواحهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد».

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية مليون و600 ألف حالة إصابة، وبلغت حالات الوفاة 94 ألفا و965، وتخفف الولايات الأمريكية قيود الحجر الآن محاولات العودة إلى الحياة الطبيعية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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