إطلاق سراح محامي ترامب السابق من السجن بسبب كورونا

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تم إطلاق سراح محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق مايكل كوهين من السجن قبل الموعد بسبب تفشي أزمة كوورنا.

وكتب كوهين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا سعيد لعودتي إلى بيتي وعائلتي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ووصل كوهين (53 عاما) إلى بيته في مانهاتن مرتديا كمامة كما أظهرت الصور.

وكانت مدة حبس كوهين ستمتد أصلا إلى نوفمبر 2021 في أوتيفيل بولاية نيويورك ضمن مدة حبس قدرها ثلاثة أعوام.

وقالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن كوهين سيمضي ما تبقى من فترة سجنه داخل البيت.

وكان كوهين اعترف في 2018 بأنه مذنب في عدة مخالفات منها الإدلاء بشهادة كاذبة في الكونجرس إضافة إلى مخالفات لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.