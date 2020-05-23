اتحاد مصارف الكويت: نعمل مع شركات الدفع الرقمية العالمية لتقديم خدماتها في البلاد

قال اتحاد مصارف الكويت إن البنوك الكويتية تعمل حاليا مع الشركات العالمية المقدمة لخدمات الدفع الرقمية عبر الأجهزة الذكية لتقديم خدماتها في البلاد.

وأكد الاتحاد- في بيان صحفي اليوم الجمعة تعليقا على ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المطالبة بتفعيل بعض طرق الدفع الرقمية عبر تطبيقات الأجهزة الذكية- أن البنوك الكويتية وبدعم متواصل من بنك الكويت المركزي تحرص على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية، وفق أحدث التقنيات المالية.

وأفاد بأن البنية التحتية التقنية لتفعيل هذه الخدمات متوافرة لدى البنوك بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي.نت) وجاهزة لتشغيل مختلف أنظمة الدفع الرقمية.

وذكر أن تقديم هذه الخدمات مرتبط بما تنتهي إليه دراسات الجدوى التي تجريها الشركات العالمية المقدمة لطرق الدفع الرقمية، إذ تقوم ببحث الجدوى الاقتصادية، مبينا أنه إذا تحقق لها جدوى ذلك فإنها ستباشر في تنفيذ المتطلبات الفنية ومن ضمنها نظم أمن المعلومات اللازمةلإطلاق تلك الخدمات.

وقال الاتحاد إن البنوك المحلية عملت بشكل وثيق خلال الفترة الماضية مع تلك الشركات العالمية، وبإشراف مباشر من بنك الكويت المركز بهدف وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات الفنية ،تمهيدا لقيام تلك الشركات بتقديم خدماتها الرقمية بالتعاون مع البنوك وهو ما يجري العمل على استكماله خلال الأسابيع المقبلة.