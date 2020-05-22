ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في نادي سانتوس المكسيكي

ارتفع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في نادي سانتوس لاجونا المكسيكي ليصل إلى 12 حالة إصابة، وذلك بعدما أكد الدوري المكسيكي لكرة القدم أنه حاليًا في الجزء الثاني من نتائج الدراسات جاءت نتيجة 4 لاعبين إضافيين إيجابية.

وأكدت المسابقة في بيان لم تكشف فيه عن أسماء الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، أنه «سيتم عزل اللاعبين ووضعهم تحت المراقبة وفقا لتوجيهات السلطات الصحية».

وأخضع سانتوس، أحد أكثر الفرق فوزا في المكسيك خلال هذا القرن، بخمسة ألقاب دوري، العاملين به للتحليل، وجاءت نتائج ثمانية عناصر من الفريق إيجابية في تقرير أول، انضم إليها أربع حالات في الساعات الأخيرة.

وعلى الرغم من أن السلطات لم تكشف عن أسماء المصابين، أقر حارس المرمى جوناثان أوروزكو عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأنه واحد منهم.

وقال أوروزكو «أشعر أنني بخير وليس لدي أي أعراض على الإطلاق. عائلتي بخير».

وسجلت المكسيك 59 ألفا و567 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغت الوفيات ستة آلاف و510.