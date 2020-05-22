الرئيس اللبناني يبلغ نقيب المحررين تمسكه بحرية الإعلام

أبلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، تمسكه بحرية الإعلام وبأهمية التزام الإعلاميين المسؤولية والموضوعية.

وأبلغ رئيس الجمهورية النقيب القصيفي الذي استقبله قبل ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا،بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية" تمسكه بالحرية الاعلامية وباهمية التزام الاعلاميين المسؤولية والموضوعية خلال ادائهم مهمتهم لا سيما في الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها لبنان".

ونقل النقيب القصيفي عن الرئيس عون قوله "إن أبواب رئاسة الجمهورية مشرعة أمام الإعلاميين الذين يكن لهم رئيس الجمهورية كل تقدير وذلك لاطلاعهم على ما يحصل على مستوى البلاد".

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية "يولي أيضاً مطالب الإعلاميين اهتماماً خاصاً".