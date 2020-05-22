إحصائية: ألمانيا لديها طبيب لكل 200 مواطن تقريبا

أعلن الاتحاد الألماني للأطباء أنه يوجد في ألمانيا عدديا طبيب لكل 200 مواطن تقريبا.

وذكر الاتحاد اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الأطباء المسجلين لديها بلغ العام الماضي نحو 402 ألف طبيب، بزيادة قدرها نحو 10 آلاف طبيب مقارنة بعام 2018.

وبحسب البيانات، فإن نصف هؤلاء الأطباء يعملون في مستشفيات، كما يعمل نحو 160 ألف طبيب في عيادات خارجية.

وذكر الاتحاد أن العديد من الأطباء المسجلين لا يعملون في الرعاية المباشرة للمرضى، بل على سبيل المثال في الإدارات الصحية أو الإعلام الطبي أو المجال الصناعي.

وأشار الاتحاد إلى أن هناك حاجة ماسة إلى كوادر طبية في ألمانيا، موضحا أن الحاجة إلى العلاج تزداد على نحو متواصل بسبب شيخوخة المجتمع.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد حالات العلاج في المستشفيات خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2017 من 8ر17 مليون حالة إلى 5ر19 مليون حالة. ومن المحتمل أن يترك نحو 20% من الأطباء حياتهم المهنية قريبا بعد بلوغهم سن الستين.

وذكر الاتحاد أن الهجرة من الخارج تخفف من العبء في القطاع الصحي حاليا في ألمانيا، موضحا أن عدد الأطباء الأجانب المسجلين في ألمانيا ارتفع العام الماضي بواقع نحو 3800 طبيب إلى 58168 طبيبا.

ومن أكثر الدول التي يأتي منها أطباء مهاجرين إلى ألمانيا، رومانيا (4433 طبيبا) وسورية (4486 طبيبا) واليونان (2811 طبيبا) وروسيا (2321 طبيبا) والنمسا (2381 طبيبا).

وقال رئيس الاتحاد، كلاوس راينهارت: "جائحة كورونا أظهرت لنا بشكل كبير مدى اعتماد حياتنا الاقتصادية والاجتماعية على قطاع صحي يعمل بشكل جيد"، مضيفا أنه يتعين على السياسة إعطاء الأولوية القصوى مستقبلا لتعزيز الكوادر الشابة وتوفير المتخصصين في القطاع الصحي.