كلينتون يستعد لإصدار روايته البوليسية الجديدة

يصدر الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون رواية بوليسية جديدة بعنوان «ابنة الرئيس»، كتبها مع المؤلف الشهير جيمس باترسون الذى سبق وتعاون معه على كتاب «الرئيس مفقود» فى 2018.

وبيعت أكثر من 3 ملايين نسخة من الرواية الأولى، التى تتمحور حول مخاطر الهجمات الإلكترونية.

وغرد باترسون معلقا: «العمل مع بيل كلينتون كان من أجمل إنجازات مسيرتى، وأنا سعيد جدا بالعمل معه مجددا».

ويتوقع أن يصدر كتاب كلينتون فى يونيو 2021، وهو يحكى قصة رئيس سابق يريد الابتعاد عن الأضواء بعد خسارته المعركة الانتخابية لولاية ثانية، إلا أنه يواجه تهديدا وشيكا يتعلق بابنته، مما يرغمه إلى العودة إلى المعترك مجددا.

وألف بيل كلينتون عددا من الكتب، من بيتها مذكراته «ماى لايف» فى 2004، كما أصدرت ابنته تشلسى عدة كتب موجهة للأطفال.

ويعد باترسون صاحب الإنتاج الغزير، أكثر كتاب العالم تحقيقا للإيرادات 94 مليون دولار بحسب مجلة «فوربس»، ومن أعماله الشهيرة «كيس ذى غيرلز».

وقال بيل كلينتون: «لم أكن لأتصور أنى سأصدر كتابا مع أحد أرباب الرواية البوليسية مثل جيم، فكيف بكتابين؟ أظن أن القراء سيستمتعون بقراءة الرواية كما استمتعت أنا بالعمل عليها».