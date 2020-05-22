محكمة كولومبية تسمح لوزير سابق بالطعن في حكم في قضية رئيسية

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وافقت المحكمة الدستورية الكولومبية يوم الخميس بالسماح لوزير الزراعة السابق أندريس فيليبي أرياس بالطعن قانونيا في الحكم عليه بالسجن 17 عاما في قضية تاريخية يمكن أن تفتح الطريق أمام أكثر من 230 شخصا كانوا ذات مرة يتمتعون بالنفوذ لاستئناف أحكامهم.

وأدين أرياس في عام 2014 بتهمة اختلاس أموال مخصصة لصغار المزارعين وتوجيهها إلى رجال أعمال أثرياء وملاك أراضي.

وهرب إلى الولايات المتحدة، التي سلمته في عام 2019 لتنفيذ عقوبته.

وحكم على أرياس بمقتضى مادة كانت مطبقة في الفترة من 1991-2018 والتي كانت تحرم بعض المتهمين رفيعي المستوى أمام المحكمة العليا من حق الاستئناف.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قرار المحكمة الدستورية بالسماح له الآن بالطعن في عقوبته يمكن أن يفتح الباب أمام أكثر من 230 سياسيًا أو مسؤولا أو مدعين عموميين سابقين بمحاولة القيام بنفس الأمر.