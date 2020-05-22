أردوغان يواصل حربه ضد وسائل التواصل الاجتماعي

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، وسائل التواصل الاجتماعي "بالإدمان السام".

ونقلت صحيفة "بيرجون" التركية عن أردوغان قوله إن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لن ينجحوا في بذر بذور الخلاف بين الشباب والحكومة على حد قوله، واصفا بعض معارضيه "بالاستفزازين المختبئين وراء حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك في اجتماع عبر الفيديو مع أعضاء حزبه.

وأعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في وقت سابق من هذا الشهر عن مبادئ توجيهية أخلاقية من 12 بندًا لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن القائمة عناصر ذاتية توجه المستخدمين إلى الحفاظ على الشفافية والامتناع عن المنشورات التي يمكن أن تنشر الخوف خلال أوقات الحساسية العالية، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وقال ماهر أونال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية لقناة "كانال 7" في 17 مايو إن المبادرة التي أطلق عليها "القواعد الأخلاقية لوسائل التواصل الاجتماعي" هي جزء من جهد تطوعي لمحاربة التضليل .

لكن مصطفى ينير أوغلو، النائب السابق في حزب العدالة والتنمية الذي ترك الحزب في أكتوبر للمساعدة في إطلاق حزب الديمقراطية والتقدم "ديفا" برئاسة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، انتقد مبادرة وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن حزب العدالة والتنمية نفسه مسئول عن سلوك غير أخلاقي من خلال تنظيم حسابات "التصيد" لتشويه صورة شخصيات المعارضة.

وقال ينير أوغلو على تويتر: "ليس لديهم أي مخاوف مثل الأخلاق. إنهم يحاولون فقط تشكيل الأساس لحظر وسائل التواصل الاجتماعي".

لكن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أن معظم المنشورات التي تم تصنيفها على أنها غير أخلاقية من قبل مبادرة "العدالة والتنمية" تم نشرها من قبل حسابات المعارضة، وقال العديد إن الحساب كان يروج لخط حزب العدالة والتنمية.

يذكر أن حزب الحركة القومية شريك العدالة والتنمية في الائتلاف الحاكم "تحالف الشعب"، كان قد اقترح في أبريل قانونًا يتطلب من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل رقم هوية للوصول إلى منصات التواصل الإجتماعي على الإنترنت.