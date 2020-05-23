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الجزائر تعلن بعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

علم الجزائر
علم الجزائر
الجزائر - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 11:17 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 11:17 م

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية بالجزائر، مساء اليوم الجمعة، أن بعد غد الأحد هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك للعام 1441 هجري.

وقالت اللجنة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف- في بيان لها مساء اليوم- إنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال وبناء عليه يصبح غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الأحد هو غرة شهر شوال.

وأعربت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أملها في أن يرفع الله وباء كورونا عن الجزائر والبشرية جمعاء.

يذكر أن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية، لها فروع بكل الولايات الجزائرية الـ 48 وتضم علماء في الشريعة الإسلامية وخبراء من مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

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