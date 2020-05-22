 كندا تسجل 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا و118 وفاة - بوابة الشروق
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كندا تسجل 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا و118 وفاة

أسماء الدسوقي
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 7:31 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 7:31 م

أعلنت كندا عن تسجيل 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 81.765 ألفًا في البلاد.

وسجلت كندا 118 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6180 حالة وفاة، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 333 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 5.11 مليون حالة مصابة، في حين تماثل للشفاء أكثر من 1.95 مليون حالة.

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