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أعداد جريدة الشروق
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مسئول أمريكي : إيران قد تخرج من سوريا بسبب تضررها من فيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 11:05 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 11:05 ص

اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية، بريان هوك، إن لدى إيران دوافع متزايدة للخروج من سوريا والانسحاب من حملة عسكرية تكلفها مليارات الدولارات، في ظل تضررها من انتشار فيروس كورونا.
وفي حوار مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية نشرته على موقعها الإلكتروني، قال هوك إن الولايات المتحدة لاحظت انسحابا تكتيكيا للقوات الإيرانية في سوريا. مضيفا إن "إيران أعلنت عن حوالي 7 آلاف حالة وفاة، استنادًا إلى ما نعرفه، ربما يكون الرقم خمسة أضعاف".
وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن تصريحات هوك تأتي وسط مؤشرات على أن حماس طهران للحرب بالوكالة عبر الشرق الأوسط ربما يكون انخفض مؤخرا، خاصة مع وفاة أكثر من 7 آلاف شخص في البلاد بفيروس كورونا حتى الآن، وهو الرقم الذي يعتقد مسؤولون أمريكيون أنه قد يكون أعلى بكثير.
وكان برلماني إيراني قد صرح هذا الأسبوع بأن الحملة العسكرية في سورية كلفت بلاده 30 مليار دولار.


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