«التنظيم والإدارة»يناقش تحديث الهيكل التنظيمي لمعهد بحوث البترول

بحث رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، مع مدير معهد بحوث البترول الدكتور ياسر مصطفى، عدة ملفات على رأسها تحديث الهيكل التنظيمي للمعهد، علاوة على الاتفاق بتشكيل فريق عمل من الجانبين لإعداد الهيكل التنظيمي المقترح بشكل يلبي حاجة العمل بالمعهد ويتوافق مع التقسيمات التنظيمية المستحدثة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018.

واستعرض الشيخ، خلال اللقاء، أمس الجمعة، الخدمات المستحدثة التي يقدمها الجهاز لكافة الوحدات الإدارية، ومناقشة آلية استفادة المعهد منها، ومن أهمها إمكانية تقييم الاحتياجات التدريبية للعاملين بالمعهد من خلال مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وهو الأمر الذي يمكن المعهد من تحديد البرامج التدريبية التي ستسهم في رفع كفاءة العاملين به.

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر مصطفى، أهمية تحديث الهيكل التنظيمي للمعهد بشكل يتناسب مع تطور العمل، مشيرًا إلى أن المعهد وجه مؤخرًا جزء من أنشطته لإنتاج المواد المطهرة والمعقمة للمساهمة في جهود أجهزة الدولة لتوفير هذه المواد بوفرة.

وأشاد مصطفى، بالجهود التي يبذلها الجهاز في تحديث الخدمات التي يقدمها للوحدات الإدارية وخاصة المتعلقة بالتحول الرقمي، وبخاصة مركز تقييم القدرات والمسابقات، إلى جانب تلبية الجهاز لكافة احتياجات المعهد من الدعم الفني الإداري، وتحديث قاعدة بيانات العاملين في المعهد اليكترونيا في إطار تنفيذ الجهاز للمشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا.

يذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات ، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، والدعم التشريعي.