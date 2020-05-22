رؤساء مدن كفرالشيخ يشرفون على حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء

تابع أشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، اليوم الجمعة، تنفيذ إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة ٤٣٥ مترا، عبارة عن سور بالبلوك الأبيض.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز كفرالشيخ، على إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بقرية الحلافي بعزبة زهران، على مساحة واحد قيراط، وتمت الإزالة ورد الشئ لأصله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

وفي سيدي سالم، تابعت عايدة ماضي، رئيس المركز، أعمال إزالة حالة تعد على أملاك الدولة، بجوار تل الفقعة بقرية دمرو، على مساحة ١٢٠ مترا، عبارة عن طوب أبيض ومونة أسمنتية.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة.