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المغرب:121 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الحصيلة إلى 7332

الرباط - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 11:12 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 11:12 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 121 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7332 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية- في بيان اليوم- بأن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية قد بلغ 116070 منذ بداية انتشار الفيروس.

من جهته، أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي، في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل حالة وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات 197 حالة، فيما تم تسجيل 97 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4377 حالة.

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