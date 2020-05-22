عون يؤكد حق لبنان في تحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون في أمر، اليوم، الذي وجهه إلى العسكريين بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، حق لبنان في تحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر.

وقال قائد الجيش اليوم الجمعة: "اليوم في الذكرى العشرين للتحرير، إذ نؤكد مجددا حقنا في استكمال الإنجاز وإعادة مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر وجميع الأراضي المتحفظ عليها إلى كنف الدولة، والتصدي لمخططات العدو الإسرائيلي وخروقاته المتمادية للسيادة الوطنية".

وأضاف "نواجه بالعزيمة نفسها الظروف الاستثنائية خلال هذه المرحلة الحساسة، ولا سيما تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والصعوبات التي فرضها فيروس كورونا المستجد".

وتابع قائد الجيش "يكتسب عيد المقاومة والتحرير هذا العام مكانة أكثر عمقا في ظل صعوبات جسيمة يواجهها لبنان، بحيث نستحضر في ذاكرتنا الوطنية حجم ذلك الإنجاز التاريخي المشرق المتمثل بالانتصار على العدو الإسرائيلي وتحطيم هيبته ودحره عن القسم الأكبر من أرضنا".

وأعلن أن هذا الإنجاز "لم يأت إلا نتيجة لصمود شعبنا ومقاومته وتمسكه بحقه في التحرير الكامل لأرضه".

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو عام 2000، بعد احتلالٍ دام 22 عاماً باستثناء مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر.

ويحتفل لبنان بعيد المقاومة والتحرير في 25 مايو من كل عام .