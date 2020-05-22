محافظ البنك المركزي الهندي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي إلى المنطقة السلبية

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قال محافظ البنك المركزي الهندي شاكتيكانتا داس، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي للهند إلى المنطقة السلبية خلال العام 2020-2021 وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن داس أيضا عن خفض معدلات الفائدة الأساسية بمقدار 40 نقطة أساس في محاولة لزيادة السيولة في النظام المصرفي.

وأضاف داس أن البنك قرر خفض معدل إعادة الشراء الذي تفرضه على القروض للبنوك التجارية إلى 4 في المئة من45ر4 في المئة.

كما قرر البنك خفض معدل الاقتراض من البنوك التجارية بنسبة 35ر3 في المئة.

وقد فرضت الحكومة الهندية إغلاقا تاما في 25 مارس الماضي جراء تفشي وباء كورونا، لكنها بدأت في إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضح داس:"لقد تضرر بشدة النشاط الاقتصادي المحلي"، مشيرا إلى تفاقم هذا الضرر بفعل انهيار الطلب.

وتابع محافظ البنك المركزي الهندي:"إنه من المتوقع حدوث تعافي تدريجي في النصف الثاني من 2021".

وأشار داس إلى أن الاقتصاد العالمي سيدخل حتما في مرحلة ركود، حيث أنه من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الناشئة انكماشا يتراوح ما بين 9ر2 بالمئة إلى 8ر6 بالمئة.

وتعاني الهند من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي حتى قبل تفشي جائحة كورونا.

كما أعلن رئيس البنك المركزي الهندي عن حزمة إجراءات لتعزيز الطلب ودعم التجارة وتخفيف الضغوط المالية.