دالجليش: رحيل صلاح وماني وفيرمينيو سيكون برغبة ليفربول

أكد السير كيني دالجليش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي أن ثلاثي الفريق محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني، سيرحلون عن ملعب (أنفيلد) في حال أراد النادي بيعهم .

وقال دالجليش في تصريحات للمدونة الصوتية (هاتريك) اليوم الخميس "بالنسبة للأندية الأخرى التي تعتقد أن بإمكانها الحصول على صلاح أو ماني أو فيرمينيو، لسبب آخر غير أن يكونوا غير سعداء في النادي، فإن هذا ربما لا يبدو أنه يحدث".

وأضاف "في نهاية المطاف، مثل كل شيء آخر، سيتغير الفريق قليلا، ولكن لن يرحل لاعبون ما لم يرغب ليفربول في رحيلهم ".

وأعرب دالجليش عن أمله في عودة الدوري الانجليزي في الأسابيع المقبلة، لكنه اعترف بضرورة توفر كل الاحتياطات اللازمة من الصحة والآمان لحدوث ذلك.

وتابع "إذا كانت الدول الأخرى تنهض وتمضي قدما في مسيرتها ، فأعتقد أن أقل شيء يمكنك فعله هو القيام بذلك".

واستطرد "من الواضح أن الأمن والصحة أشياء مهمة جدا بالنسبة للاعبين وجميع الأشخاص المعنيين بذلك، ويجب وضع ذلك في الاعتبار".

وكان ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وهو على بعد انتصارين فقط من أجل التتويج بلقب البطولة، وذلك قبل توقف منافسات كرة القدم حول العالم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.