الإفتاء: بعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم غد "السبت" هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال للعام الهجرى 1441.



جاء ذلك فى بيان لدار الإفتاء المصرية مساء اليوم الجمعة بشأن استطلاع هلال شهر شوال.



وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن اللجان الشرعية والعلمية التابعة للدار بمختلف محافظات الجمهورية استطلعت مساء اليوم الجمعة، هلال شهر شوال ولم يتبين لها بالرؤية الشرعية والعلمية ثبوت هلال شهر شوال وعليه يكون يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن يوم بعد غد الأحد هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.



وتقدمت دار الإفتاء بالتهنئة بهذه المناسبة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللشعب المصرى وللأمتين العربية والإسلامية، وأعربت دار الإفتاء عن أملها بأن يرفع الله تعالى البلاء عن العباد والبلاد، وأن يعم الأمن والاستقرار ربوع مصر والبلاد العربية والإسلامية وأن يحافظ كافة المسلمين على التخلق بأخلاق شهر رمضان طوال العام.