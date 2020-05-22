الأولمبية الأمريكية تقلص نفقاتها بسبب أزمة كورونا

ألغت اللجنة الأولمبية الأمريكية 51 وظيفة ومنحت 33 موظفا إجازة إجبارية لتخفيض نفقاتها بنسبة 10-20 بالمئة على مدار أربع سنوات حيث تواجه ظروفا مالية صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأرسلت اللجنة خطابا إلى موظفيها اطلعت رويترز عليه شرحت فيه سارة هيرشلاند الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأمريكية أهمية هذه التخفيضات وكيف أنها ضرورية لتعويض التكاليف المالية لتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب جائحة كوفيد-19.

وكتبت هيرشلاند "من حقكم فهم لماذا اتخذت هذه القرارات وكيف ستتأثر مؤسستنا بجانب الرياضيين الأمريكيين والاتحادات الوطنية بها".

وأضافت: "ربما تتذكرون أنه في 21 أبريل الماضي تناقشنا حول تأثير تأجيل أولمبياد طوكيو وفيروس كوفيد-19 على الاستقرار المالي لمؤسستنا".

وواصلت: "أوضحت حينها أن الأرباح التي توقعناها خلال هذا العام والسنوات المقبلة ستنخفض. ونتيجة لذلك قررنا تخفيض نفقاتنا بشكل استباقي بنسبة 10-20 بالمئة خلال الفترة من 2020 إلى 2024 لضمان قدرتنا على أداء مهمتنا وخدمة الرياضيين الأمريكيين للسنوات القادمة".

وحددت اللجنة الأولمبية الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة التغيرات المخطط لها في اجتماع عند بُعد.