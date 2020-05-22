محافظ جنوب سيناء يستعرض المفاهيم الخاصة باختيار شرم الشيخ كمدينة للسلام العالمي

عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير نائبة المحافظ، اليوم الجمعة، اجتماعًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس، مع المهندسة شيماء كمال أبو الخير إحدى مصممات الديكور العالمية، لعرض المفاهيم الخاصة باختيار شرم الشيخ، كمدينة للسلام العالمي.

وخلال اللقاء استعرضت المهندسة شيماء، رؤيتها للمدينة من خلال ثلاث حقب تاريخية مرت على أرض مصر، الأولى " شهداء الغدر والخيانة شهداء حرب 1967"، والثانية" شهداء العزة والكرامة شهداء حرب أكتوبر 1973"، والثالثة " شهداء الأمن والسلام شهداء الحرب على الإرهاب حتي الآن".

وأوضحت المهندسة شيماء، أن الفكرة التصميمية قامت على أساس استخدام الإضاءة بثلاث ميادين.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على دعمه للفكرة، واهتمامه بالأفكار الشابة الجديدة، مقدمًا لها الدعوة، لزيارة مدينة شرم الشيخ قبل تحديد واختيار الميادين، ورحبت المهندسة شيماء بالدعوة التي ستجرى عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

يشار أن المهندسة شيماء كمال أبو الخير، هي إحدى النماذج التي سطعت أسمائها في سماء العالمية، فهي مصممة الديكور التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريمها في المؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية، لحصولها على جائزة أفضل تصميم قطعة أثاث في العالم، في مسابقة تصميم المنتجات الدولية التي عقدت بلندن عام 2016 .

وقد لُقِبَت رسميًا من قبل لجنة تحكيم المسابقة بأفضل تصميم لقطعة أثاث في العالم، لتصبح أول مصرية تنال هذه الجائزة ذات المقام الرفيع.

وتعتمد في تصاميمها على توظيف الحضارة الفرعونية بطريقة معاصرة، لإبراز جمال تلك الحضارة الرائدة في مجال التصميم بالعالم.

في عام 2013 تم ترشيحها من قبل جمعية مصممي الديكور البريطانيين لأفضل تصاميم العالم في لندن بالمملكة المتحدة ، كما فازت بجائزة "التصميم" ثلاث مرات متتالية للسنوات 2014 و 2015 و 2016 بميلانو في إيطاليا.