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ترامب يقرر فتح دور العبادة في أمريكا الأحد المقبل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 8:35 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 8:38 م

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ارشادات مركز السيطرة على الأمراض والأوبئة لفتح دور العبادة، مضيفا أنها ستفتح بعطلة نهاية الأسبوع، مهددا بتخطي قرارات حكام الولايات إن رفضوا ذلك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لترامب لم يكن على جدول أعمال البيت الأبيض خلال مشاركته في حفل تكريم الأسرى والمفقودين من قدامى المحاربين، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويأتي قرار ترامب هذا بعد تأكيد دراسة طبية بريطانية أن دواء هيدروكسي كلوروكوين الذي يعتبره الرئيس الأمريكي مفتاحا لدحر فيروس كورونا المستجد، يعرض المريض لخطر وفاة مرتفع.

واستدعت هذه الدراسة مزيدا من الانتقادات الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية لكيفية تعامل البيت الأبيض مع جائحة كورونا، وخاصة أن الرئيس ترامب روج لاستخدام هيدروكسي كلوروكوين مع المضاد الحوي أزيثرومايسين كـ"أكبر مغير لقواعد اللعبة في تاريخ الطب".

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