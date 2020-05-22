الجزائر: 190 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الجمعة، 190 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقال جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء طورونا في تصريح صحفي إن مجموع الوفيات ارتفع إلى 582 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات 7918 حالة موزعة على كل مدن البلاد.

وأشار فورار، إلى تعافي 194 حالة جديدة، ليرتفع بذلك مجموع الأشخاص المتعافين إلى 4256.

كانت الحكومة الجزائرية قررت أمس الأول الأربعاء، الزام المواطنين باستخدام الكمامات اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك، في خطوة تستهدف الحد من انتشار وباء كورونا وانتقال العدوى بين الأفراد.

كما قررت الحكومة منع دخول الأماكن العامة مثل الأسواق المغطاة وغير المغطاة، والمحال التجارية والمقابر والمرائب وغيرها دون ارتداء كمامة، مشددة على ضرورة احترام التباعد الاجتماعي.