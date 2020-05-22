تحرير 24 محضرا وغلق 3 محال لمخالفة قرار الحظر بمدينة سنورس في الفيوم

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شنت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة سنورس بالفيوم برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مجلس المدينة حملة مكبرة مساء أمس الخميس، بالتعاون مع قوات الشرطة؛ لمتابعة إلتزام المواطنين والمحال التجارية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال، بالإضافة إلى القيام بأعمال النظافة المسائية، بحضور العاملين بأقسام الإشغالات، وتحسين البيئة والنظافة.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد (18) محضرًا لمواطنين لمخالفتهم قرار حظر التجوال، غلق (3) محلات لمخالفتهم قرار الحظر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل مركز شرطة سنورس.

كما تم تحرير عدد (6) محضر إشغالات، بمدينة سنورس و قرى المركز وتوقيف (6) مركبات توكتوك، و(2) دراجة نارية، و(1) جرار زراعي، وتم دفع الغرامة المقررة، بمعرفة مجلس المدينة وذلك لمخالفة إجراءات الحظر

فيما قام قسم النظافة برفع (40) طن قمامة و(15) طن أتربة، ومخلفات بناء وتنظيف بعض شوارع المدينة بالمكنسة.