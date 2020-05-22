أغنية تتر مسلسل «فرصة ثانية» لرامي صبري تحقق ملايين المشاهدات

حققت أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل فرصة تانية بصوت الفنان رامي صبري، نسب استماع مرتفعة وصلت إلى ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين وتوزيع نادر حمدي.

"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وطرح صبري مؤخرا أغنية "حياتى مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى، والتي حققت أيضا نجاحا كبيرا، حيث تخطت 10 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.