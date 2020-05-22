الشقيق الأصغر لحزب ميركل يحث على خفض الضرائب وتوفير فرص عمل

يطرح الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة في مستهل مؤتمره العام في ميونخ برنامجه السياسي الذي يركز على التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد وتوفير الوظائف.

ويعقد الحزب مؤتمره العام هذا العام للمرة الأولى في تاريخه عبر الإنترنت بسبب القيود المفروضة على التجمعات للحد من تفشي جائحة كورونا. ويحمل المؤتمر العام شعار "اجعل ألمانيا قوية - تعلم وتطور من فيروس كورونا".

ويفتتح رئيس الحزب، ماركوس زودر، المؤتمر من مكتبه في ميونخ في تمام الساعة الخامسة عصرا.

وسيحل المستشار النمساوي ورئيس حزب الشعب النمساوي المحافظ، زباستيان كورتس، ضيفا على المؤتمر. وليس من المتوقع أن تشارك رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي ووزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، في المؤتمر.

وسيستمع نحو 250 مندوبا عبر الإنترنت إلى خطاب زودر الذي سيوضح فيه بالتفصيل كيف يضع فيروس كورونا المستجد النظام الصحي الألماني ودولة الرفاهة والنظام الاقتصادي و"أسلوب الحياة" على المحك، وفقا لبرنامج الحزب المكون من سبع صفحات.

وجاء في البرنامج، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبيل المؤتمر: "يجب أن نكون مستعدين للعيش مع الفيروس، لكننا لن نسمح له بأن يملي علينا حياتنا".

وعلى الرغم من أن زودر لم يعلن حتى الآن عزمه الترشح للمنافسة على منصب المستشارية، يرى كثيرون أنه مرشح محتمل لخلافة ميركل في المنصب خلال الانتخابات التشريعية المقررة في خريف العام المقبل.