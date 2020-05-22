حالات تعافي كورونا بالإسكندرية: 345 بحجر أبي قير و138 بعزل العجمى

قال المدير الطبى لحجر صحى أبي قير، الدكتور أحمد عبد الحميد، اليوم الجمعة، فى تصريحات صحفية، لـ"الشروق"، إنه خرج ١١ متعافا من كورونا بعد تحول نتيجتهم إلى سلبية بإجمالي خروج ٣٤٥.

وأشارت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى عزل العجمى غرب المدينة إلى أنه خرج 17 متعافا، ليصل الإجمالى 138، وتم تحويل 10 حالات للمدينة الشبابية ليصل الإجمالى 406.

يذكر أن مستشفى العجمى النموذجية غرب المدينة تم تحويلها إلى مستشفى عزل منذ مارس الماضى، لاستقبال الحالات الحرجة، بينما تم تخصيص المدينة الشبابية بأى قير والمدينة الجامعية بسموحة لفترات النقاهة الحالات المحولة من العجمى.