بنك اليابان يكشف عن إجراء تمويلي بقيمة 30 تريليون ين لمواجهة كورونا

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قرر بنك اليابان، اليوم الجمعة، ضخ المزيد من الأموال في البنوك لمساعدتها على منح قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسيطرح البنك الإجراء الجديد بقيمة تصل إلى 30 تريليون ين (279 مليار دولار) في يونيو، ويستهدف توفير دعم إضافي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكافح وسط الوباء في البلد الذي ضربه الركود.

وقال البنك المركزي الياباني في بيان صدر بعد اجتماع طارئ، إن هذه الخطوة ترفع الحجم الإجمالي لبرامج البنك المتعلقة بالإستجابة لأزمة فيروس كورونا إلى 75 تريليون ين.