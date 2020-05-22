قال المحاسب أحمد المغاوري، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إن الحملات المكبرة بقطور أسفرت عن غلق وتشميع 5 محلات لمخالفتها قرارات الحظر.



وأضاف "المغاوري" أنه تم تحرير 52 محضرا للمخالفين، شملت 18 محضر اشغالات، و 17 محضر إتلاف أسفلت، و 17 محضر نظافة، مؤكدا علي استمرار أعمال النظافة اليومية ورقع القمامة كإجراء وقائى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق المركز .



يأتي ذلك ضمن مواصلة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع قوات الأمن حملاتها الموسعة لتطبيق حظر فتح المحال التجارية، وكذلك قرار حظر حركة المواطنين بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



