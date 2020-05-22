مجلة شتيرن الألمانية: انتقال عدوى كورونا ضعيف جدا على متن الطائرة

ذكر تقرير نشرته مجلة (شتيرن) الألمانية اليوم الجمعة أن انتقال عدوى كورونا ضعيف جدا على متن الطائرة، وأنه إذا كان السفر جوًا ممكنًا مرة أخرى فقد يسأل بعض الناس: هل هناك خطر مرتفع بشكل خاص للإصابة بالعدوى أثناء جائحة الإكليل؟.

ونفى التقرير الإعتقاد بأن أنظمة تكييف الهواء تقوم بإلقاء فيروس الإكليل عبر الهواء وتزيد من خطر العدوى ، حيث أكد ألكسندر دي جونياك رئيس رابطة الطيران العالمية إياتا أن أنظمة تكييف الهواء في الطائرات ليست قاذفات الفيروسات ، وأن خطر الإصابة بـ Covid-19 على متن الطائرة "منخفض للغاية".

ووفقًا للرابطة الفيدرالية لصناعة الطيران (BDL) ومعهد روبرت جوخ ، لم يتم التعرف على حالات عدوى على متن الطائرات في أوروبا ، حيث تشير شركات الطيران إلى أن أنظمة تكييف الهواء تقوم بتصفية الفيروسات بحجم 0.01 ميكرون من هواء المقصورة.

الا أن هناك اجراءات وقيود متبعة لمجابهة كورونا على متن رحلات الطيران ، وذلك بارتداء قفازات واقنعة طبية وفقًا لشركة Airbus ، حيث يضمن نظام التهوية المعقد والمغلق في طائرات الركاب وجود هواء نظيف جدًا وانخفاض خطر الإصابة على متن الطائرة ، كما يضمن تجديد الهواء في المقصورة كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

وقال جان برايس دومونت كبير مهندسي ايرباص "الهواء على متن الطائرة يكون أنظف عند الهبوط عما كانت عليه عندما كانت الأبواب مغلقة عند الإقلاع، بسبب نظام إعادة تدوير الهواء على متن الطائرة أثناء الرحلة، حيث يتم توجيه الهواء في الطائرة، وهو مزيج من الهواء الخارجي وهواء المقصورة المعاد تدويره، من خلال مرشحات عالية الأداء في نظام تكييف الهواء ، حيث تسمى جسيمات الهواء الجسيمات عالية الكفاءة.