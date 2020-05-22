 الجيش الجزائري يدمر 10 مخابئ للجماعات الإرهابية شرقي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الجزائري يدمر 10 مخابئ للجماعات الإرهابية شرقي البلاد

د ب أ
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 12:54 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 12:54 ص

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، الخميس، بأن الجيش دمر أمس الأربعاء، 10 مخابئ للجماعات الإرهابية في عمليتين منفصلتين شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان لها في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن مفرزة للجيش دمرت أربعة مخابئ إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة برج الطهر بولاية جيجل شرقي الجزائر.

وأوضح ذات المصدر أنه جرى خلال هذه العملية ضبط نظارة ميدان، ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية، وسبعة حواسيب بالإضافة إلى معدات ولواحق الإعلام الآلي وأغراض أخرى.

ونوه أن مفرزة أخرى، دمرت ستة مخابئ للجماعات الإرهابية ببلدة بئر العاتر بولاية تبسة.


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