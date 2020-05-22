طارق سليمان: جاساما ظلم الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري الأبطال

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن بكاري جاساما حكم مباراة المارد الأحمر والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2017 – 2018، ظلم الأهلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يعد من أفضل حكام القارة السمراء.

وقال سليمان في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس":«بكاري حجم مباراة الوداد بشكل غير طبيعي، أعطى إنذارا لأجاي وأحمد فتحي في بداية المباراة».

وأضاف:«هو حكم "معلم" وأعتبره من أفضل حكام إفريقيا، هو ليس "غشيم"، هو معلم وعندما يريد توجيه المباراة نحو سير معين يستطيع فعل ذلك».

وواصل:«اتظلمنا أمام الوداد، وقلت لسيد عبدالحفيظ لن نفز بالمباراة، جاسما لم يحسب سوى دقيقة وقت بدلا من الضائع وكان قد احتسب 3 دقائق، والوقت الضائع في الأساس نحو 7 دقائق!»

وخسر الأهلي بطولة دوري الأبطال قبل 3 مواسم أمام الوداد بنتيجة (2 – 1) لمجموع اللقائين، ولم يستطع التتويج باللقب الإفريقي منذ 2013 حينما حققه على حساب أورلاندو بايرتس.