 طارق سليمان: جاساما ظلم الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري الأبطال - بوابة الشروق
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طارق سليمان: جاساما ظلم الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري الأبطال

شريف أبوحمد
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 1:50 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 1:50 ص

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن بكاري جاساما حكم مباراة المارد الأحمر والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2017 – 2018، ظلم الأهلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يعد من أفضل حكام القارة السمراء.

وقال سليمان في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس":«بكاري حجم مباراة الوداد بشكل غير طبيعي، أعطى إنذارا لأجاي وأحمد فتحي في بداية المباراة».

وأضاف:«هو حكم "معلم" وأعتبره من أفضل حكام إفريقيا، هو ليس "غشيم"، هو معلم وعندما يريد توجيه المباراة نحو سير معين يستطيع فعل ذلك».

وواصل:«اتظلمنا أمام الوداد، وقلت لسيد عبدالحفيظ لن نفز بالمباراة، جاسما لم يحسب سوى دقيقة وقت بدلا من الضائع وكان قد احتسب 3 دقائق، والوقت الضائع في الأساس نحو 7 دقائق!»

وخسر الأهلي بطولة دوري الأبطال قبل 3 مواسم أمام الوداد بنتيجة (2 – 1) لمجموع اللقائين، ولم يستطع التتويج باللقب الإفريقي منذ 2013 حينما حققه على حساب أورلاندو بايرتس.


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