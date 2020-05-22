تحدث كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، عن لاعبي الفريق المصابين، وأيضا رأيه في التعاقد مع بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال سيتين في تصريحات لشبكة «بي إن سبورت» عن الإصابات المتكررة لنجمي الفريق صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي: "أعتقد أنهما سيتعافين كل هذه الوسائل الحديثة سيتعافى كلاهما بشكل جيد وعندما يعودان سيضيفان شيئًا كبيرًا للفريق".

وعن مستقبل أرثر ميلو قال: "ليس لدي ما أقوله عن مستقبل اللاعبين، أنا أركز على العمل اليومي، وبالطبع سأحتاج لكل اللاعبين، الحقيقة أن هناك وقت كافي لانتهاء الموسم أنا أضع الكل في حساباتي".

كيكي أيضا تحدث عن بيانيتش الذي ارتبط اسمه بشكل كبير بالانضمام لبرشلونة الموسم المقبل: "كل اللاعبين الكبار دائما ما أعجبت بهم لديهم مستويات كبير ومن الممكن أن يلعبوا في فريق كبير مثل برشلونة، بيانيتش لاعب كبير أيضا".

وعن مستقبل راكيتيتش واصل: "دائما راكيتيتش موجود في حساباتي ما دام في برشلونة، ليس فقط هو بل بقية اللاعبين أيضا، اختيار التشكيلة الأساسية أصبح صعبًا لأن جميع اللاعبين على مستوى جيد".

وعن تجديد عقد شتيجين حارس مرمى الفريق أتم سيتين: "لا ل أريد أن يرحل اللاعبين الكبار خاصةً عندما يكونوا في نفس مستوى مارك، أعتقد انه لاعب رائع جدًا ويتأقلم مع أسلوب برشلونة بشكل جيد"