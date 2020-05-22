وزير الخزانة الأمريكي يرجح تمرير حزمة تحفيز اقتصادي جديدة في الكونجرس

رجح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن تمرير الكونجرس حزمة تحفيز اقتصادي جديدة في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد الأمريكي للتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مونشن، خلال مؤتمر نظمته صحيفة هيل عبر الإنترنت "اعتقد أن هناك احتمالا قويا للحاجة إلى قانون تحفيز جديد"، لكنه شدد على موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض لتمرير أي حزمة تحفيز اقتصادي جديد في الوقت الراهن.

وقال مونشن: "علينا التريث لعدة أسابيع والتفكير بعمق فيما إذا كنا نحتاج إلى إنفاق المزيد من الأموال وكيفية إنفاقها".

وأشار وزير الخزانة إلى حديثه مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في الأسبوع الماضي عن تطبيق حزمة التحفيز الاقتصادي التي مررها الكونجرس في مارس الماضي بقيمة 2ر2 تريليون دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي مرر في الأسبوع الماضي حزمة تحفيز جديدة بقيمة 3 تريليونات دولار، في حين قال الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ إنهم لن يناقشوا هذه الحزمة.

ويقول الرئيس ترامب وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن الأفضل الانتظار لتقييم تأثير حزم التحفيز السابقة التي تم تمريرها وقيمتها حوالي 5 تريليونات دولار.

من ناحيتها، قالت نانسي بيلوسي في تصريحات لتلفزيون بلومبرج إن خطة التحفيز التي يتبناها الحزب الديمقراطي تواجه مقاومة من جانب الجمهوريين في مجلس الشيوخ "لكن المسألة مسالة وقت" قبل تمريرها.

يأتي ذلك في حين أعلنت وزارة العمل الأمريكية الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بلغت 4ر2 مليون طلب، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وتظهر أحدث الأرقام أن 39 مليون مواطن تقدموا بطلب للحصول على إعانة بطالة منذ منتصف مارس الماضي، عندما تسبب الفيروس في توقف قطاعات كبيرة من الاقتصاد.

وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي بدأت فيه جميع الولايات إعادة فتح اقتصادها، كما وجه البيت الأبيض تركيزه إلى إعادة إطلاق الاقتصاد.