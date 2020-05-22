استطلاع: 96% من الشباب يستخدمون تطبيق واتس آب في ألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف استطلاع للرأي 96% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاما يستخدمون تطبيق "واتس آب" للمراسلات في ألمانيا.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 42% من الشباب يستخدمون تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للمراسلات، بينما يستخدم 30% تطبيق "إنستجرام".

تجدر الإشارة إلى أن التطبيقات الثلاثة مملوكة لمجموعة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وفي كافة الفئات العمرية، بلغ إجمالي مستخدمي هذه التطبيقات أو غيرها من تطبيقات المراسلات الخاصة بين الألمان 83%، و98% بين الشباب.

وأجرى الاستطلاع معهد "إنفو" لأبحاث السوق والرأي بتكليف من الوكالة الاتحادية الألمانية للاتصالات. وشمل الاستطلاع، الذي أجري نهاية العام الماضي، 2210 ألمان.