يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس، اليوم الجمعة، نهارًا، حار على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للأتربة أما عن حالة الطقس ليلاً - طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري - طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية - طقس لطيف على شمال الصعيد - طقس معتدل على جنوب الصعيد.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية 30% تقريبًا على فترات متقطعة من اليوم، وأمطار خفيفة على جنوب الصعيد 30% على فترات من اليوم.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على معظم أنحاء الجمهورية اليوم..

العظمى الصغرى

القاهرة 37 22

الاسكندرية 28 20

وادى النطرون 36 22

طنطا 36 21

شبين الكوم 36 21

دمنهور 33 22

بلطيم 28 20

مطروح 27 19

السلوم 28 19

سيوة 35 22

بورسعيد 28 20

دمياط 27 20

الزقازيق 36 22

المنصورة 36 21

الاسماعيلية 36 21

السويس 36 21

العريش 28 20

رفح 28 20

رأس سدر 35 22

نخل 37 20

نويبع 40 27

طابا 37 22

كاترين 34 19

الطور 39 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 27

مرسى علم 37 26

الفيوم 38 25

بنى سويف 40 25

المنيا 40 25

أسيوط 42 27

سوهاج 43 29

قنا 44 30

الأقصر 45 30

أسوان 45 31

ادفو 45 31

أبوسمبل 45 31

الوادى الجديد 44 32

شلاتين 38 27

ابو رماد 38 27

حلايب 34 29

رأس حدربة 37 28